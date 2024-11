Cinema de Siqueira Campos vai ser inaugurado na próxima semana

Tela do cinema de Siqueira Campos instalada na Casa da Cultura. Foto: Divulgação

O dia finalmente está chegando. Na próxima segunda-feira (18), a cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, está prestes a vivenciar um marco histórico com a inauguração de um novo cinema, um feito significativo para o fortalecimento da cultura local e para a oferta de novas atrações de lazer para a população do município.

Continua após a publicidade

O município de Siqueira Campos, de alguns tempos para cá, tem se tornado uma grande referência no aspecto cultural da região. Com a realização de eventos voltados para movimentos culturais, que, muitas das vezes, buscam valorizar a cultura e a produção local, o município tem se tornado um grande destaque na região.

Continua após a publicidade

Agora, o cenário cultural de Siqueira Campos está prestes a ganhar um novo capítulo. A cidade irá inaugurar oficialmente o cinema, um marco aguardado com grande expectativa pelos moradores e pela administração local. “É tudo que eu sempre sonhei para a cultura da cidade. Minha expectativa está muito alta e me sinto muito contente por mais esta conquista”, afirmou Flávio Mello, diretor da Cultura do município, emocionado.

A inauguração será realizada a partir das 19h30 na Casa da Cultura Neuri Camargo, que abriga a sala de exibição e outros espaços destinados a eventos culturais e educacionais. Conforme explica Flávio, a ideia do cinema vai muito além do entretenimento, mas também serve como um incentivo para a criação e produção de atividades culturais.

O cinema abrangerá muito além de um público ansioso e animado apenas para assistir a um filme. A ideia, é de que no futuro, escolas possam trazer os estudantes para ter um dia diferenciado e divertido no cinema, promovendo assim, uma educação mais alegre e animada para a criançada.

Os planos ainda vão muito além disso. “Vamos correr atrás dos papéis e burocracias necessárias para trazer os melhores filmes e lançamentos para a população. Além disso, pretendemos fazer dias e meses temáticos como, por exemplo, o mês do Dia das Crianças terá mais filmes destinados ao público infantil e à família no geral”, explicou o diretor.

A inauguração do cinema é, sem dúvida, um acontecimento que ficará marcado na história de Siqueira Campos, e que, certamente, abrirá novos horizontes para a cultura e lazer local, que vem se destacando cada vez mais entre as cidades da região.

A cerimônia de inauguração será realizada na próxima segunda-feira (18) às 19h30 e contará com dois documentários produzidos por produtores locais, que buscam eternizar memórias de Siqueira Campos.