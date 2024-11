Homem perde o dente durante briga de caminhoneiros após acidente na PR-092

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões terminou em agressão na manhã desta terça-feira (12) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma carreta Volvo FH 540 e uma carreta DAF. Segundo os relatos colhidos no local, o primeiro caminhão tombou as margens da rodovia após ter sido fechado pelo segundo.

Apesar de nenhum dos caminhoneiros se ferirem no acidente, a situação se tornou uma confusão e os ânimos ficaram alterados entre os envolvidos e outros motoristas que passavam pelo local. Quando a equipe da PRE chegou ao local, o motorista do Volvo acusava o condutor do DAF de ter sido fechado, motivo que causou o tombamento. Já o outro condutor negava a situação.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos motoristas, o que teria causado o acidente, está caído no mato as margens da rodovia sendo xingado por outros caminhoneiros que o acusam de ter causado a situação. Em dado momento, o homem diz “Já me quebraram um dente”, enquanto o outro fala para que ele fique calado e chama ele para briga.

Diante da situação, a equipe da PRE acionou o delegado da Polícia Civil para informar a situação das ameaças e vias de fato, sendo orientados a registrar o boletim de ocorrência da situação.

Devido a situação, a rodovia teve o trânsito parcialmente bloqueado para remoção da carreta tombada.