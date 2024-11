Trânsito começa a ser liberado no sistema Pare e Siga em local de acidente na PR-092

O trecho da PR-092 em Wenceslau Braz onde houve acidente com vítima fatal no início da tarde desta terça-feira (12) segue operando com o sistema Pare e Siga.

As 15h00, a concessionária responsável pela rodovia informou que o congestionamento é de cinco quilômetros para quem segue sentido a Jaguariaíva e quatro quilômetros para quem segue sentido Santo Antôniio da Platina.

Leitores da Folha relataram a reportagem que ficaram parados cerca de duas horas no congestionamento.

Situação requer atenção redobrada por parte dos motoristas.

Continua após a publicidade