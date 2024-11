Cidades do Norte Pioneiro estão sob alerta de chuvas intensas nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas para diversas cidades do Paraná, e entre elas, 13 cidades da região do Norte Pioneiro. O alerta é válido até às 10h00 da próxima quarta-feira (13). Moradores devem permanecer em alerta.

De acordo com as informações contidas no alerta emitido pelo Instituto, há a possibilidade de haver ventos intensos de até 100 km/h e chuva de até 60mm. Além disso, o Instituto anunciou que há riscos de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as 59 cidades do Paraná que estão sob o alerta, 13 cidades pertencem à região do Norte Pioneiro, sendo elas Carlópolis, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Pinhalão, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sengés, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz. Além destas, cidades vizinhas como Arapoti e Jaguariaíva também estão sob o alerta de chuvas intensas.

O Instituto também divulgou algumas medidas protetivas, como manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, evitar uso de eletricidade, não estacionar veículos próximos a torres, postes ou placas de propagandas. Em casos de rajadas de vento, não buscar abrigo embaixo de árvores, pois há riscos de quedas de descargas elétricas.