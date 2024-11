Idoso sem habilitação morre após capotar o carro que dirigia

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (10) tirou a vida de um motorista na rodovia PR436 no trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Bandeirantes a Santa Amélia. Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia sentido a Bandeirantes quando acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo em uma curva. Devido a violência do impacto, o homem de 62 anos morreu no local.

Equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e recolher o corpo da vítima. Após identificação, foi constatado que o homem não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.