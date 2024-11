Vencedores do concurso Café Qualidade Paraná serão anunciados em Curitiba na terça

Os vencedores do concurso Café Qualidade Paraná 2024 serão anunciados na terça-feira (12) em evento no Mercado Municipal de Curitiba, com início às 8 horas. O certame celebra a qualidade do café paranaense e valoriza os produtores e as regiões cafeeiras do Estado. A iniciativa é da Câmara Setorial do Café do Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, IDR-Paraná, Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina e Associação dos Funcionários do Iapar.

Nesta 22ª edição, concorreram ao prêmio 119 lotes de café, sendo 90 na categoria natural e 29 processados pelo método cereja descascado, com representantes das diversas regiões produtoras do Paraná. O método de processamento natural, ou via seca, envolve a secagem do fruto inteiro. No método cereja descascado, ou via úmida, a polpa é removida antes da secagem do grão.

O evento vai contar com a participação de 200 pessoas, entre cafeicultores, lideranças de entidades representativas do setor, autoridades e especialistas na área de café. Eles poderão degustar cafés paranaenses, além da troca experiências e da possibilidade de negócios.

A seleção dos lotes finalistas ocorre em duas fases. A primeira etapa avalia as características físicas dos grãos, de acordo com a Classificação Oficial Brasileira (COB), para identificar defeitos como quebras ou danos causados por insetos.

Na segunda etapa, uma equipe de provadores aplica a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês) para avaliar aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto residual e equilíbrio da bebida. A relação dos lotes que avançaram para a análise sensorial está disponível AQUI.

Em cada categoria, os finalistas classificados até o quinto lugar têm garantida a compra de seu lote pela cotação da bolsa de valores brasileira (B3) no dia anterior à premiação (11, segunda-feira), acrescido de 50% de ágio.

PARANÁ - A cafeicultura ocupa 25,3 mil hectares no Paraná, com uma produção anual estimada em 670 mil sacas beneficiadas. A atividade é destaque em mais de 180 municípios, sendo a principal fonte de renda em 50 deles, onde 80% das propriedades são de agricultores familiares.

PATROCÍNIO - O concurso Café Qualidade Paraná é patrocinado pela Amiste Cafés, Bratac Seda, BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná), Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), Crea-PR, Faep (Federação de Agricultura do Paraná), Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná), Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e Sociedade Rural do Paraná.

Serviço:

22º Concurso Café Qualidade Paraná - Premiação dos Vencedores

Data: 12/11, terça-feira

Horário: 8h

Local: Mercado Municipal de Curitiba

Avenida Sete de Setembro, 1865