Atunorpi forma turma do curso de Organizador de Eventos para Qualificação no Turismo do Norte Pioneiro

A Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) realizou na terça-feira (05) a cerimônia de encerramento do curso de Organizador de Eventos, uma iniciativa que busca qualificar profissionais para atuar no setor de turismo da região. A capacitação, com carga horária de 240 horas, faz parte do Programa Turismo em Foco, promovido em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Paraná e o Senac Paraná.

Durante o evento, nove alunos receberam seus certificados de conclusão, marcando o sucesso dessa primeira turma. O curso foi desenvolvido para fornecer as habilidades necessárias para planejar, organizar e executar eventos de diferentes dimensões, abrangendo tanto eventos públicos quanto privados. A formação teve como objetivo atender à crescente demanda por profissionais qualificados no setor de turismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

A presidente da Atunorpi, Mara Mello, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do turismo regional. "Investir na qualificação de profissionais é essencial para atrair eventos que possam gerar benefícios para nossa economia local", afirmou Mello. O curso de Organizador de Eventos é o primeiro de uma série de programas de capacitação que a Atunorpi pretende oferecer.

De acordo com os organizadores, o objetivo é ampliar as oportunidades de formação profissional e fortalecer o setor turístico no Norte Pioneiro. Novos cursos e projetos estão previstos para serem anunciados nos próximos meses, com o intuito de qualificar ainda mais a mão de obra local e posicionar a região como um destino turístico atrativo e preparado para receber visitantes.

A Atunorpi segue com a missão de fomentar o turismo na região, investindo em cursos e projetos que promovam a inovação e a excelência no atendimento aos turistas.