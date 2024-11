Colisão entre caminhões causa congestionamento na PR-092

Um acidente envolvendo dois caminhões causou transtornos na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos. A situação foi registrada na manhã desta quarta-feira (06).

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente aconteceu no trevo de entroncamento entre a rodovia PR-092 e a PR-272, próximo a fábrica da ProTork. Um caminhão acabou batendo na traseira do outro. Felizmente, não houve feridos, mas a situação causou congestionamento na rodovia para quem seguia no sentido Wenceslau Braz.

No local há um desvio onde os veículos que seguem pela rodovia acessam a via marginal. Isso porque dois viadutos que foram construídos há pouco tempo estão interditados devido a problemas na estrutura. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a liberação da pista normal da rodovia.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso e orientando o trânsito.