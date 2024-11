Colisão entre caminhões deixa motorista ferido na PR-092

Um caminhoneiro ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (04). A colisão envolvendo um caminhão e uma carreta aconteceu na PR-092 no trecho que passa por Siqueira Campos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h30 no trecho da rodovia que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos e envolveu um caminhão Ford Cargo e uma carreta DAF.

Conforme os dados colhidos no local, a carreta seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, na altura do km 275 próximo a fábrica de pneus da ProTork acabou se envolvendo em uma colisão lateral com o Ford Cargo que transitava no sentido contrário.

Com o impacto, um homem de 64 anos que dirigia o caminhão teve ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital de Siqueira Campos para receber atendimento médico. Já o condutor da carreta não ficou ferido.

Devido ao acidente, a rodovia chegou a ficar interditada em ambos os sentidos, sendo liberado por volta das 19h30. As equipes da PRE, SAMU e da concessionária responsável pelo trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.