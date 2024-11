Cidades da região estão sob alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas para diversas cidades do estado do Paraná. Entre elas, estão 23 cidades das regiões do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná. O alerta permanece ativo desde às 10h00 desta segunda-feira (04) até às 10h00 da próxima terça-feira (05).

De acordo com o Instituto, as condições climáticas nesta segunda-feira indicam a possibilidade de ventos fortes de até 60km/h e previsão de que chova até 30mm por hora ou 50mm ao longo do dia até o término do alerta.

Embora as chuvas possam ser intensas e a força do vento seja alta, o Instituto indica que há baixos riscos de problemas graves, como corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante o período indiciado pelo alerta meteorológico.

Para terça-feira (5), os meteorologistas alertam que o clima permanecerá instável devido ao predomínio de ar aquecido e úmido. A previsão indica que as precipitações mais intensas devem ocorrer principalmente a partir da tarde, com pancadas de chuva localmente fortes e acompanhadas de raios.

Embora a distribuição das chuvas ainda seja irregular, existe a possibilidade de tempestades localizadas, especialmente entre as regiões oeste e noroeste do Paraná, onde as temperaturas serão mais elevadas.

Entre as cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais que estão sob o alerta emitido pelo Instituto, estão Abatiá, Arapoti, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Cornélio Procópio, Jaboti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Japira, Joaquim Távora, Pinhalão, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Sengés, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.