Homem é preso após ameaçar os pais idosos

Um homem foi preso na tarde do último sábado (02) após descumprir uma medida protetiva e ameaçar seus pais idosos. A ocorrência foi registrada no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Miguel Pedroso de Oliveira. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado averiguar a situação.

No local, foi constatado que um homem de 38 anos estava descumprindo uma medida protetiva, visto que foi informado pelo oficial de Justiça que deveria deixar a casa de seus pais, o que ele não cumpriu. Além disso, o homem continuou realizando ameaças contra os pais, sendo que os policiais encontraram a mãe do suspeito trancada em um quarto com medo do filho.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.