PM apreende grande quantidade de drogas em Wenceslau Braz

A equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, realizou a apreensão de uma quantidade significativa de drogas na manhã da quarta-feira (30).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, por volta das 10h00 os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram um automóvel VW/Gol com dois ocupantes, sendo que ao perceber a presença da viatura, a dupla aparentou nervosismo levantando suspeitas por parte da equipe.

Diante da situação, os agentes tentaram realizar a abordagem do veículo, mas os suspeitos empreenderam fuga. Após algum tempo de perseguição, os dois indivíduos abandonaram o veículo e fugiram a pé não sendo mais localizados. Já no interior do automóvel, os agentes encontraram mais de 1,5 Kg de maconha, várias pedras de crack, balanças de precisão além de objetos de procedência duvidosa.

Frente aos fatos, o automóvel, os entorpecentes e demais objetos foram apreendidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.