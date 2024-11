Concessionária começa a construir nova praça de pedágio na PR-092

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela rodovia PR-092 entre Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina, deu início às obras de construção da praça de pedágio que será instalada neste trecho. A construção da nova estrutura está sendo realizada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Conforme as informações obtidas com exclusividade pela Folha Extra, a Praça de Pedágio de Siqueira Campos está em fase inicial de construção. A obra está sendo realizada na altura do km 288 da rodovia PR-092 próximo ao local conhecido popularmente como “Curva do Fiates”.

Ainda segundo as informações apuradas pela reportagem, a construção contará com uma estrutura moderna e já adaptada para pistas de cobrança de tarifa automáticas. Conforme adiantou a assessoria de imprensa da EPR Litoral Pioneiro, as obras seguem dentro do cronograma, mas ainda não há data oficial para inauguração da nova praça e início da cobrança de tarifas.

Conforme a planta da construção, a praça vai contar com nove pistas, sendo duas pistas livres, pista para veículos de segurança e sem parar, além de cinco pistas com cancelas. Ainda segundo as informações, a famosa “Curva do Fiates” deve sofrer uma correção de trajeto para construção de um local de apoio e estacionamento.

A EPR ainda informou que embora não haja previsão para o início das atividades da nova praça e valores de tarifas, a projeção da empresa é de que a nova praça de pedágio entre em operação ainda no primeiro semestre do ano que vem. A empresa também irá divulgar as datas do processo seletivo para contratação de colaboradores para atuar na nova praça de pedágio.

A concessão da PR-092 faz parte do Lote 1 de rodovias e conta com cerca de 128 km entre o entroncamento com a rodovia PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, e o entroncamento com a BR-153 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A nova praça de pedágio será a única para quem viaja neste trecho.

Além da Praça de Pedágio, a concessionária também está realizando a construção de pontos de apoio em Arapoti, Wenceslau Braz e Joaquim Távora para atendimento ao usuário além de serviços de guincho e socorro médico.

Falando em guinchos e socorro médio, a concessionária iniciou a operação de serviços na rodovia PR-092 no dia 28 de agosto. Além disso, mesmo antes do início da cobrança das tarifas a empresa já vem realizando obras de recuperação da pavimentação asfáltica, nova sinalização horizontal e vertical, além da roçada, limpeza de bueiros, construção de cercas entre outros serviços as margens da pista.