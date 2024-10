Prefeitura de São José da Boa Vista investe em pavimentação e amplia atendimento escolar

As obras de pavimentação com pedras sextavadas, promovidas pela Prefeitura de São José da Boa Vista, estão trazendo melhorias significativas para a população, valorizando os bairros atendidos e facilitando o trânsito local e a ampliação do sistema educacional do município começam a tomar forma após a doação de mais de R$400 mil para a ampliação da educação infantil.

Sob a liderança do prefeito José Lázaro Ferraz, conhecido como Dr. Zezinho, o projeto de infraestrutura vem sendo executado conforme o cronograma planejado, demonstrando o compromisso da gestão em oferecer mais conforto e comodidade aos moradores.

Dr. Zezinho destacou que, além do andamento das obras, a saúde financeira do município tem sido mantida, permitindo, inclusive, a garantia do pagamento do 13º salário dos servidores municipais.

Além das melhorias na pavimentação, a gestão municipal anunciou um novo investimento de R$ 470 mil para a área da educação, destinado à construção de duas novas salas e à reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Santa Terezinha.

A ampliação da unidade visa atender mais crianças e oferecer um espaço educacional mais acolhedor e adequado, contribuindo para o desenvolvimento infantil na comunidade. As obras são promovidas em prol da sociedade, diz Dr. Zezinho.

“Nosso objetivo é continuar trabalhando para que São José da Boa Vista se desenvolva cada vez mais, sempre com foco nas necessidades dos nossos cidadãos”, afirmou o prefeito convicto da objetividade dos projetos realizados no município.

As obras de infraestrutura e os investimentos em educação reforçam o compromisso da Prefeitura com a melhoria da qualidade de vida e o crescimento de São José da Boa Vista, apontando para um futuro de progresso e bem-estar para os cidadãos.