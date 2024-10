Ministério Público apresenta denúncia contra homem que arrastou PittBul com um fusca

Em Jaguariaíva, o Ministério Público do Paraná denunciou um homem por maus-tratos após a morte de um cachorro da raça Pitbull, ocorrida no dia 19 de outubro. A denúncia, apresentada em 24 de outubro, afirma que o acusado desferiu vários golpes de arma branca no animal, resultando em sua morte.

O caso gerou grande repercussão na cidade, que conta com 32 mil habitantes, especialmente após a circulação de imagens nas redes sociais e na imprensa. As imagens mostram o cachorro sendo arrastado em via pública, amarrado a um veículo. Uma avaliação veterinária confirmou que o animal já estava morto quando foi arrastado, e a causa da morte foram os golpes na região do crânio.

A 1ª Promotoria de Justiça de Jaguariaíva solicita a condenação do investigado de acordo com as penas previstas na legislação, que podem chegar a cinco anos de reclusão. O caso destaca a crescente atenção às questões de maus-tratos a animais na região e a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos dos animais.