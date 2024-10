Jaguariaíva e Cornélio Procópio vão receber novo recurso do governo

O Governo do Paraná está promovendo avanços significativos na rede de proteção à infância e adolescência com a construção de 12 novas sedes de Conselhos Tutelares em diversas cidades, incluindo Jaguariaíva e Cornélio Procópio. Essas, unidades com previsão de entrega até o início de 2025, estão sendo construídas com o objetivo de oferecer um espaço adequado e seguro para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A nova sede de Jaguariaíva já está em funcionamento. Após uma espera de 33 anos por uma sede do Conselho Tutelar no município, a prefeitura já pode contar com os benefícios da nova instalação e aprimorar os serviços oferecidos com o novo espaço para os trabalhos necessários.

Já em Cornélio Procópio, as obras da sede própria estão em fase final, com 70,76% de conclusão, e a previsão de entrega é para o início do ano de 2025. Além destas, outras 12 cidades do estado foram contempladas com a construção das novas sedes, sendo elas Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Fazenda Rio Grande, São Mateus do Sul, Maringá, Imbituva, Guarapuava, Prudentópolis e Rolândia.

Com um investimento total de R$ 16,9 milhões, recurso do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), gerenciado pelas secretarias de Desenvolvimento Social e Família e das Cidades, para os 12 municípios contemplados, essas sedes oferecem uma estrutura moderna e especializada, pensada para acolher de maneira humanizada as demandas de crianças, adolescentes e suas famílias.

Cada sede conta com uma área de 223 metros quadrados, incluindo recepção, cinco salas de atendimento, sala de uso múltiplo, vestiários, sanitários e salas de apoio administrativo. O projeto padrão foi elaborado pela Secretaria de Estado das Cidades, visando oferecer um ambiente acolhedor e seguro.

As unidades contam também com salas destinadas ao atendimento particular, utilizando a chamada "escuta qualificada", uma abordagem especializada para ouvir crianças e adolescentes em situações delicadas, oferecendo um espaço seguro para que possam se expressar sem receio.

Além da construção dos prédios, o Conselho Estadual da Criança e Adolescente destinou R$ 110 mil para o mobiliário das novas sedes, garantindo que os espaços sejam devidamente equipados e funcionais.