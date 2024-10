Jundiaí do Sul fecha parceria com a Sanepar para serviços de água e esgoto

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Prefeitura de Jundiaí do Sul firmaram uma parceria para ampliar os serviços de esgotamento sanitário na cidade, localizada no Norte Pioneiro. Atualmente, a Sanepar fornece água tratada para 100% da população urbana, e com as novas obras, o serviço de coleta e tratamento de esgoto deve atingir 65%, dobrando o índice atual e acelerando o processo de universalização do saneamento no município.

Com a formalização da parceria, a prefeitura poderá iniciar a licitação das obras, que incluirão 8.000 metros de rede coletora de esgoto, 870 metros de linha de recalque e uma estação elevatória de esgoto. O investimento total será de aproximadamente R$ 1,9 milhão, com previsão para o início das obras no próximo ano. A reunião para a aprovação do termo de parceria contou com a presença do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli.

O prefeito Eclair Rauen esteve em Curitiba para assinar o termo de parceria, que foi ratificado pelo presidente da Sanepar, Wilson Bley Lipsky, e pelos diretores Bihl Elerian Zanetti e Fernando Guedes. A iniciativa é parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura de saneamento na região, refletindo um compromisso com a saúde pública e a qualidade de vida da população local.