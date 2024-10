Norte Pioneiro está em alerta laranja para tempestades

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu na manhã desta quinta-feira (24) um alerta laranja de tempestades para grande maioria dos municípios paranaenses, o que inclui a região do Norte Pioneiro.

De acordo com o alerta do Inmet, o alerta é válido das 09h00 da quinta-feira até as 12h00 da sexta-feira (25). Segundo o informe, há previsão de chvas com 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia. Além disso, os ventos podem variar de 60 a 100 km/h com queda de granizo.

A orientação para população é evitar se abrigar embaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. A mesma recomendação é para os veículos que não devem ser estacionados próximos a árvores ou estrutura metálicas que possam ser danificadas pelo vento.

Há ainda a previsão de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Outra orientação é para que, se possível, as pessoas desliguem os aparelhos elétricos da rede durante as chuvas. Em caso de problemas, entrar em contato com a Defesa Civil 199 ou Corpo de Bombeiros 193.