Jovem tenta separar briga de casal e leva facadas

Um jovem de 21 anos ficou ferido após levar facadas enquanto tentava separar uma briga de casal. A ocorrência foi registrada na noite do domingo (20) no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 para comparecer ao hospital devido a um paciente dar entrada vítima de ferimentos causados por arma branca. Diante do chamado, os agentes foram até o hospital para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, o rapaz passou a relatar que tentou separar uma briga de casal quando acabou levando as facadas, mas não revelou quem seria o autor das agressões. Já a equipe médica informou que a vítima seria transferida para Cornélio Procópio.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e o caso repassado a equipe da Polícia Civil.