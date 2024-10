Ganhando o Mundo 2025 seleciona 16 alunos do NRE de Wenceslau Braz para intercâmbio

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou na última quarta-feira (16), os nomes e destinos dos alunos que participarão do programa de intercâmbio, Ganhando o Mundo 2025. A edição deste ano, conta com um marco na história do programa, que, desta vez, levará 1,2 mil estudantes para cinco países diferentes.

Entre as centenas de estudantes do Paraná selecionados para participar desta edição do programa, foram selecionados 16 alunos pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, que terão a oportunidade de viver uma experiência única de aprendizado e intercâmbio cultural.

No entanto, foram selecionados seis estudantes do município de Arapoti, três estudantes de Jaguariaíva e três estudantes de Sengés.Dos municípios de Wenceslau Braz, São José da Boa Vista, Santana do Itararé e Salto do Itararé, o programa selecionou um estudante de cada uma das cidades.

Foram selecionados para participar do programa os alunos de Arapoti, Nicolas Leite Quirino e Pamela Teixeira Gomes, do Colégio Estadual Cívico-Militar João Paulo II, Maria Helena Vicente da Costa, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), Gabriele da Silva Souza, do Colégio Estadual Rui Barbosa, Gabriel Pache Lopes, do Colégio Estadual Coronel Costa Neto e Kethelyn Ferreira Filisbino, do Colégio Estadual Rui Barbosa.

Além deles, do município de Sengés, foram escolhidos Kérison Samuel da Silva Souza e Sylvio Diego Pereira Silva, do Colégio Estadual Lauro Sangreman de Oliveira, e Felipe de Andrade Melo Maurício, do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva.

Em Jaguariaíva, o programa selecionou as alunas Kimberly Rafaela Felix da Silva, do Colégio Cívico-Militar Olavo Bilac, Ana Clara Martins dos Santos, do Colégio Estadual Anita Canet e Raquely Valença da Silva, do Colégio Estadual Rodrigo Alves.

Também foram selecionados os alunos Fernando Henrique Mendes Maluf, do Colégio Estadual Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, Gabrielle Ancelmo Maia da Silva, do Colégio Estadual Antônio Delfino Fragoso, de Salto Itararé, José Constantino Neto, do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, de Santana do Itararé e Kauan Teixeira Andrade, do Colégio Estadual Cívico-Militar Newton Sampaio, de São José da Boa Vista.

O programa Ganhando o Mundo oferece a oportunidade para que os alunos da rede pública estudem um semestre letivo fora do país, com todas as despesas pagas. Em 2025, os intercambistas irão para o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Irlanda, que é um novo destino do programa. O objetivo do Ganhando o Mundo é que os alunos compartilhem suas experiências ao retornarem às suas escolas, enriquecendo o conhecimento de todos.

Todas as despesas são custeadas pela Secretaria de Educação, incluindo passagens, alimentação, hospedagem, materiais didáticos, seguros, vacinas e emissão de vistos e documentos. Além disso, os alunos recebem um auxílio de R$ 800 mensais durante o intercâmbio, permitindo que se dediquem plenamente à experiência.