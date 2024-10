Mulher denuncia agressão contra ela e seu bebê

Uma mulher de 22 anos foi vítima de violência na última terça-feira (15). Ela procurou a polícia após ser agredida junto com seu bebê. O autor das agressões é seu ex-companheiro e o caso aconteceu em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 uma mulher compareceu ao Pelotão da PM e passou a relatar que estava caminhando com seu bebê de três meses acompanhada de seu ex-companheiro. Em dado momento, os dois tiveram uma discussão e o suspeito jogou o celular da vítima no chão. Além disso, segundo ela, também foi agredida fisicamente e o agressor chegou a apertar o bebê e a perseguiu por alguns metros.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a situação.