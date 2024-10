Jovem é presa por tráfico de drogas em Wenceslau Braz

Uma mulher foi presa durante o cumprimento de mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na tarde da quarta-feira (17) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a equipe da Polícia Civil realizou o cumprimento de mandado de prisão contra uma jovem que vinha sendo investigada pelo envolvimento com o tráfico de drogas no município. Com isso, por volta das 14h30, os policiais cumpriram a ordem judicial.

Frente aos fatos, a jovem foi presa encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso e, em seguida, entregue ao Depen de Sengés onde permanece a disposição da Justiça.