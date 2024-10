Suspeitos fingem estar bêbados para assaltar mototaxista

Um mototaxista foi vítima de um assalto registrado nesta terça-feira (15) onde os suspeitos fingiram estar bêbados. A ocorrência foi registrada no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado onde um mototaxista informava que havia sido vítima de um assalto. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que dois indivíduos que aparentemente estavam embriagados se aproximaram e solicitaram uma corrida. Porém, no momento em que a vítima pegava a moto, um deles sacou uma faca e anunciou o assalto. Em seguida, fugiram levando a motocicleta.

A equipe da Polícia Militar realizou diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido encontrado. A moto é do modelo Honda CG com placa FOR1A19. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do telefone 190.