Suspeitos aplicam golpe do “Chupa Cabra” em clientes de bancos em Wenceslau Braz

A equipe da Polícia Militar está alertando os moradores de Wenceslau Braz sobre golpes que estão sendo aplicados por criminosos em agências bancárias do município. Nesta segunda-feira (15), as equipes foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência na Caixa Econômica Federal.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, por volta das 09h00 os policiais receberam um chamado informando que indivíduos estavam se passando por funcionários do banco para aplicar golpes em clientes. Diante do chamado, os policiais foram até a agência para averiguar a situação.

No local, a solicitante informou que os suspeitos colocaram equipamentos conhecidos como “Chupa Cabra” nos terminais eletrônicos. Com isso, o cartão dos usuários trava no caixa e os suspeitos se apresentam como funcionários do banco para ajudar. Porém, eles acabam realizando saques e transferências na conta das vítimas. Ainda conforme os relatos, no último dia 12 deste mês foi constatado um equipamento “Chupa Cabra” na agência além dos suspeitos terem colocado adesivos com número de atendimento ao cliente falso.

Diante da situação, os policiais analisaram as imagens do sistema de vigilância do local onde os suspeitos foram vistos. Porém, até o momento, ninguém foi preso.