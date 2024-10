Sesa empenhou R$ 4,4 bilhões em ações e serviços de saúde, mais do que a meta do ano

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná anunciou que, de janeiro a agosto de 2023, empenhou R$ 4.461.963.460,43 em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). Esse valor representa mais de 12% da Receita Líquida de Impostos do Governo do Estado, que totalizou R$ 35.559.617.585,38. O gasto mínimo estipulado para ASPS durante todo o ano é de R$ 4.267.154.110,25.

Continua após a publicidade

Dentre os valores empenhados, R$ 3,3 bilhões já foram liquidados, correspondendo a 9,42% do percentual destinado a ASPS. Os dados foram apresentados pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, durante uma audiência pública realizada pela Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em Curitiba, nesta terça-feira, 15.

Continua após a publicidade

O secretário destacou que esse empenho é um recorde na gestão do governador Ratinho Junior, alcançando 12,55% da Receita. “Esse montante demonstra o zelo, o cuidado e a responsabilidade da Secretaria com o dinheiro público, além do comprometimento em aumentar a qualidade do atendimento aos paranaenses”, afirmou Neves.

Durante a audiência, o deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Alep, Tercílio Turini, ressaltou a importância da transparência nas ações da Sesa. “Apresentar as metas é fundamental para esclarecer à Assembleia Legislativa e à população sobre o que está sendo cumprido em relação às metas da Secretaria”, disse.

Além dos números financeiros, a Sesa destacou avanços significativos no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS). A meta para o ano é de 86% de cobertura, e o estado já alcançou 91,95%. A qualificação da Linha de Cuidado de Saúde Bucal também se destacou, com uma cobertura de 44,92%, superando a meta de 41,50%.

Outro aspecto importante mencionado foi a Linha de Cuidado à Saúde da Mulher, ligada à Atenção Materno-Infantil. A meta de 86% de gestantes com sete ou mais consultas pré-natal foi superada, alcançando 87,9%. No cuidado com a pessoa com deficiência, o Paraná já registra 92,85% de nascidos vivos com quatro testes de triagem neonatal realizados, superando a meta de 90%.

Por fim, na área de atendimento a idosos, a meta de ampliação da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa, que visava aumentar o número de municípios atendidos, foi superada. A Sesa já ampliou esse cuidado para 62 municípios, em comparação com a meta inicial de 16. Essas ações refletem o compromisso da Secretaria com a melhoria dos serviços de saúde no estado.