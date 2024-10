Homem que estuprava menina de dez anos é preso no Norte Pioneiro

Um homem de 61 anos condenado por estuprar uma menina de dez anos foi preso nesta segunda-feira (14) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os crimes aconteceram no ano de 2016 quando a criança tinha apenas dez anos. Após ser denunciado, o suspeito foi julgado e condenado a 16 anos e quatro meses de prisão em regime fechado.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado ao Departamento Penitenciário para cumprir sua pena.

“A prisão é resultado de uma investigação minuciosa conduzida por nossa equipe, reafirmando o compromisso inabalável desta unidade em combater todas as formas de violência, especialmente contra os grupos mais vulneráveis. Na oportunidade, a Delegacia da Mulher reforça a importância da denúncia e combate a violência contra mulher, adolescentes e crianças”, explica.