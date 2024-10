Doutor Zezinho é reeleito prefeito em São José da Boa Vista; veja quem são os vereadores

No último domingo (06), cerca de quatro mil eleitores de São José da Boa Vista foram às urnas para escolherem seus novos representantes dos poderes Executivo e Legislativo. Os candidatos eleitos passarão a exercer o poder a partir de janeiro de 2025, quando começará o mandato oficial.

Continua após a publicidade

Com apoio massivo da população boa-vistense, o atual prefeito do município, Doutor Zezinho (PSD) foi reeleito prefeito do município com 1.7171 votos, o que equivale a 42.72% dos votos válidos registrados no município.

Continua após a publicidade

Além disso, os eleitores puderam escolher os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos de mandato. Os candidatos eleitos a vereador de São José da Boa Vista são Leo Motos (PSD), Cláudio Mendes (PSD), Júlio da Saúde (PP), Lucas Rolim (PP), Lena Enfermeira (PSD), Jazom Ferro (PP), Marcelo do Terencio (PODE), Carlão do Lucidio (PSD) e Claudinha do Perfume (MDB).

São José da Boa Vista registrou um total de 4.112 votos, sendo 3.991 votos válidos, 67 votos nulos e 54 votos em brando. O mandato dos candidatos eleitos começará a partir do dia primeiro de janeiro de 2025.