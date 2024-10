Claudeci é eleita prefeita em Salto do Itararé; veja quem são os vereadores

No último domingo (06), cerca de quatro mil eleitores de Salto do Itararé compareceram às urnas para escolherem seus novos representantes dos poderes Executivo e Legislativo. Os candidatos eleitos tomarão posse de seus poderes a partir de janeiro de 2025.

Com um total de 1.898 votos, a candidata Claudeci, do partido REPUBLICANOS, e seu vice, Mineirinho, foi eleita prefeita do município de Salto do Itararé. O número de votos conquistados pela candidata equivale a 49.06% dos votos válidos do município.

Além da futura prefeita do município, os eleitores tiveram a oportunidade de escolher os candidatos que irão compor a Câmara Municipal dos Vereadores. Entre os candidatos eleitos estão, Luizão do Banco (PSDB), Lucas do Cabiúna (REPUBLICANOS), Helinho (PSDB), Vanderlan (REPUBLICANOS), Jorge Lopes (REPUBLICANOS), ZIcão (PSD), Carlão do Sabão (REPUBLICANOS), Mané (PSDB) e João Garré (UNIÃO).

O mandato dos candidatos eleitos começará oficialmente a partir do dia primeiro de janeiro de 2025.