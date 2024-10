Em candidatura única, Jundiaí do Sul elege prefeito para mandato de 2025

A eleição municipal, realizada em Jundiaí do Sul, no último domingo (06), trouxe um cenário singular para o município. O candidato eleito à prefeitura da cidade, foi o único candidato a concorrer pelo cargo. Mandato vai começar oficialmente em janeiro de 2025.

Com uma campanha sem adversários, Betinho (PP) e seu vice, Gleison, foram eleitos com 1.891 votos válidos. Além do representante do Executivo, os eleitores escolheram os candidatos que irão compor a Câmara Municipal dos Vereadores de Jundiaí do Sul.

Os candidatos a vereador eleitos para o mandato de 2025 são, Djalma do Gás (PP), Antônio Carlos do Povo (PSD), Professor Wander (PSD), Irineu Viana (PSD), Gabi Esmeralda (PP), Jipinho (PSDB), Lorena Romão (PSDB), Valdir do Teófilo (PP) e Vile (PP).