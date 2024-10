Candidato do PSD é eleito para prefeito com mais de 60% dos votos em Jaboti

No último domingo (06), cerca de quatro mil eleitores de Jaboti foram às urnas para escolherem seus novos representantes da prefeitura e da Câmara Municipal. Eleição teve grande participação da população, registrando 3.974 votos totais.

Continua após a publicidade

Regis Willian, candidato do PSD, foi eleito prefeito do município com 2.372 votos, o que equivale a 61.58% dos votos válidos do município. A vice-prefeita do município será Lucia Helena.

Continua após a publicidade

Além do representante da prefeitura, os eleitores escolheram seus representantes da Câmara Municipal. Os candidatos eleitos a vereador no município são Fernando Parabólica (UNIÃO), Ramiro da Saúde (PSD), Rogério da Linei (PSD), Gustavo (PP), Tinho (PSB), Marcos da Saúde (PP), Alexandre Moraes (UNIÃO), Lucia do Claudinei Água Branca (UNIÃO) e Romário da Água Branca (MDB).

Os candidatos eleitos terão posse de seus poderes a partir do dia primeiro de janeiro, quando começará oficialmente o mandato de 2025.