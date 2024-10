Suspeito é morto após invadir casa para matar morador

Um homem morreu após invadir uma residência para matar o morador. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (08) no município de Santa Mariana, próximo a Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um indivíduo armado com uma faca havia invadido a residência de um casal o qual o suspeito já havia ameaçado. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Antônio Manoel dos Santos para averiguar a situação.

Chegando na residência, os policiais constataram que o homem de 29 anos, morador da residência, havia imobilizado o suspeito com um golpe conhecido como “Mata-leão”. Diante da situação, foi acionada a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sendo então constatado pelos socorristas que o suspeito estava morto. Ao lado do corpo, havia uma faca que seria do suspeito.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia e recolher o corpo do suspeito.

Em depoimento a polícia, o casal e mais um indivíduo que também estava no local relataram que o suspeito invadiu a casa pela porta dos fundos portando uma faca partindo para cima do morador da residência que conseguiu se proteger dos golpes e aplicar o golpe de mata-leão. O homem ainda disse que tentou aliviar a pressão sobre o pescoço do suspeito, mas o mesmo tentava lhe atingir com a faca dizendo que o mataria. As vítimas ainda relataram não conhecer o indivíduo.

O caso segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.