Acidente deixa motorista ferido na PR272 em Jaboti

Segundo o levantamento, no quadro estimulado, que é quando o entrevistador oferece os nomes aos entrevistados, o atual prefeito aparece com 56,60% dos votos, enquanto Valquiria tem 34,10%

ELEIÇÕES 2024 Há 6 dias Em Jaboti - PR Ágile Pesquisas aponta reeleição de Régis Willian com 62% dos votos válidos em Jaboti Segundo o levantamento, no quadro estimulado, que é quando o entrevistador oferece os nomes aos entrevistados, o atual prefeito aparece com 56,60% dos votos, enquanto Valquiria tem 34,10%