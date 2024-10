Motorista fica ferido em acidente na PR-090

Um acidente de trânsito registrado no início da noite do domingo (06) deixou uma pessoa ferida na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 envolvendo um automóvel VW Gol e uma caminhonete VW Amarok. Segundo os relatos colhidos no local, a Amarok seguia pela rodovia quando a motorista foi surpreendida pelo Gol que fazia uma conversão a esquerda não sendo possível evitar a colisão.

Com a violência do impacto, o Gol ficou destruído. Um jovem de 20 anos que conduzia o veículo teve ferimentos sendo socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital de São Jerônimo para receber atendimento médico. Já a mulher de 52 anos que dirigia a caminhonete não ficou ferida.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomando as medidas cabíveis ao caso.