Homem é condenado a mais de 30 anos de prisão por estuprar a própria filha de dez anos

Em Campina da Lagoa, no Centro Ocidental do Paraná, um homem de 40 anos foi condenado a 32 anos e um mês de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. A sentença foi proferida após denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), que apontou que o crime foi cometido diversas vezes contra a filha da vítima, de dez anos, entre 2021 e 2022.

Além da condenação criminal, o MPPR ajuizou uma ação de destituição do poder familiar contra os pais da menina. Em março de 2023, a Justiça acatou o pedido, resultando no acolhimento da menina e de sua irmã, de cinco anos, em um casa-lar. Posteriormente, as crianças foram adotadas por um casal em um processo ágil na Vara da Infância e da Juventude de Campina da Lagoa.

O réu também foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais. Apesar da condenação, ele respondeu ao processo em liberdade e poderá recorrer da decisão judicial.