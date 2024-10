Homem embriagado fica ferido após ser espancado

Um homem ficou ferido após ser agredido por um grupo de pessoas na madrugada desta quinta-feira (03). A ocorrência foi registrada no município de Cornélio Procópio no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 os policiais foram acionados para prestar apoio a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma ocorrência onde uma pessoa estava ferida após ser vítima de violência. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, em contato com os socorristas os policiais foram informados que a vítima aparentava estar embriagada e apresentava ferimentos nos joelhos e cabeça. Em contato com o homem, este relatou que foi agredido por um grupo de pessoas próximo a rodoviária velha, mas não soube informar quantos agressores seriam ou características que ajudasse a identificar os suspeitos.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e o homem encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.