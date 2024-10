Homem ameaça matar ex-mulher por não aceitar fim do relacionamento

Uma mulher acionou a equipe da Polícia Militar após ser agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro que não aceita o fim da relação. A ocorrência foi registrada no início da tarde da terça-feira (01) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os policiais receberam um chamado informando que uma mulher havia sido agredia pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua José Ulisses Batista, no bairro Industrial, para averiguar a situação.

No local, a vítima relatou a equipe que o ex-marido não aceita o fim do relacionamento e que ela já pediu medidas protetivas contra o agressor, mas que ele acaba descumprindo as ordens judiciais. Nesta data, o suspeito foi até sua casa onde lhe agrediu com tapas e puxões de cabelo. Além disso, após cometer as agressões e deixar o local o agressor voltou a residência e ameaçou a mulher de morte.

Frente aos fatos, foi registrada o boletim de ocorrência e a mulher orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. Os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado.