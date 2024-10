Wenceslau Braz e região estão em alerta para tempestades

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quarta-feira (02) três alertas de tempestades para diferentes regiões do Paraná, incluindo municípios do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo Inmet, o alerta de tempestade de categoria amarelo é válido das 12h00 da quarta-feira até o fim da manhã desta quinta-feira (03) para todos os municípios da região do Norte Pioneiro e Norte do Paraná.

Segundo o Inmet, estas regiões podem ser atingidas com chuvas fortes, intensas e com volumes que variam de 30 a 50 mm por hora ou 50 mm por dia. Além disso, também há previsão de ventos fortes com velocidades de 40 a 60 km/h com possibilidade de queda de granizo.

Com isso, pode ocorrer danos em residências, veículos, plantações, queda de energia, queda de árvores e alagamentos.

A orientação é para que a população evite permanecer próximo a árvores ou estruturas metálicas. Em caso de problemas, entrar em contato com as equipes da Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros.