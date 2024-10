Cidades da região vão receber programa estadual de castração para cães e gatos

A partir de novembro, diversas cidades da região do Norte Pioneiro do Paraná serão contempladas na nova fase do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná). Essa iniciativa, reconhecida como uma das mais eficazes ações de cuidado com animais no Brasil, vai beneficiar 175 municípios em todo o Estado, abrangendo aproximadamente 44% do território paranaense.

Entre as cidades da região que farão parte do 4º Ciclo do CastraPet Paraná, estão Andirá, Carlópolis, Jaboti, Jacarezinho, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz. A previsão é de que este ciclo, que será realizado até o mês de abril de 2025, esterilize mais de 35 mil animais, entre cães e gatos.

A prioridade do CastraPet é atender animais de famílias de baixa renda, além de pets sob os cuidados de ONGs ou protetores independentes. O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, destaca a importância da iniciativa, relacionando-a não apenas à saúde animal, mas ao bem-estar entre as comunidades.

“São números bem significativos que impactam diretamente na vida das famílias paranaenses. Uma iniciativa relevante para o bem-estar animal, para o meio ambiente e para a saúde pública. Lembrando que é um apoio direto às organizações não governamentais, às pessoas de menor renda e aos municípios”, destaca.

Conforme explica a coordenadora técnica e fiscal do CastraPet, “A iniciativa não se limita apenas a controlar a reprodução de animais, almeja promover uma comunidade mais compassiva, desempenhando um papel crucial na sensibilização sobre a importância da esterilização e na prática da tutela responsável”.

Programa receberá um investimento de R$ 9,625 milhões. Foto: SEDEST-PR

O CastraPet faz parte do Plano Paraná Mais Cidades (PPMC), coordenado pelo Governo do Paraná, com o objetivo de promover o desenvolvimento municipal. Nesta nova etapa, o programa receberá um investimento de R$ 9,625 milhões. Desde seu lançamento pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), já foram atendidos mais de 107 mil animais em 324 municípios, o que representa 81% das cidades paranaenses.