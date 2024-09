Criminosos se passam por advogado e idosa leva golpe de R$ 3 mil

Uma mulher de 70 anos levou um golpe ao realizar um Pix para um homem achando que se tratava de seu advogado. A ocorrência foi registrada no início da noite desta quarta-feira (25) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, por volta das 19h00 a idosa compareceu a sede da Companhia onde passou a relatar que havia sido vítima de um golpe. Segundo ela, recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando por um advogado com o qual ela possui causas. Na mensagem, o suspeito pedia a quantia de R$ 6 mil para dar continuidade aos processos e ela receber os valores que tem direito. Com isso, a neta da idosa realizou um Pix de R$ 3 mil.

Na sequência, os suspeitos entraram em contato novamente se passando pelo advogado pedindo novas transferências no valor de quase R$ 20 mil. Neste momento, a mulher desconfiou da situação e entrou em contato com o verdadeiro advogado o qual relatou que não havia pedido nenhum valor descobrindo então ter sido vítima de um golpe.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.