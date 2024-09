Norte Pioneiro registra o inverno mais quente das últimas três décadas

O Norte Pioneiro do Paraná quebrou recordes de temperatura média durante o inverno de 2023, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A temperatura média na região atingiu 19,7ºC, superando o recorde anterior de 19,3ºC estabelecido em 2023. Essa mudança climática é parte de um padrão observado em várias áreas do estado, com Curitiba e outras regiões também registrando aumentos significativos.

De acordo com o meteorologista Reinaldo Kneib, as cidades mais urbanizadas, como a capital, transformaram-se em ilhas de calor. Ele explicou que as massas de ar quente, normalmente concentradas na parte central do país, migraram para o Sul, enquanto as massas de ar frio não se mantiveram por longos períodos. Como resultado, o Norte Pioneiro, assim como outras regiões, experimentou temperaturas elevadas, com poucos dias de frio.

Além das altas temperaturas, o inverno foi marcado por um clima seco e pela estiagem, levando o governador Carlos Massa Ratinho Junior a decretar situação de emergência em todo o Paraná. No Norte Pioneiro, cidades como Cambará enfrentaram mais de 20 dias sem chuva, resultando em uma umidade relativa do ar que ficou abaixo de 20%. A expectativa é que a precipitação em setembro seja 38% menor do que a média histórica para o mês.

O aumento da temperatura e a falta de chuva contribuíram para a proliferação de incêndios florestais na região. O meteorologista destacou que o clima quente e seco favoreceu a formação de focos de incêndio, intensificando os riscos ambientais.

Em resposta a essa situação, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) estabeleceu novas diretrizes para enfrentar a estiagem. A Resolução nº 42/2024, baseada no decreto de emergência, ajustou o coeficiente para cálculo da vazão máxima outorgável em corpos hídricos de 0,5 para até 0,8. As novas regras também proíbem a ampliação e a instalação de novos usuários em áreas de mananciais, exceto para abastecimento público e dessedentação de animais.

Essas medidas visam mitigar os impactos da seca e regular o uso da água, com a implementação sujeita à aprovação dos 12 Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) do Paraná. A situação climática do Norte Pioneiro, portanto, reflete um cenário mais amplo de desafios enfrentados pelo estado neste inverno.