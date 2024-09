Colisão entre Hilux e Gol deixa motorista ferido

Um acidente de trânsito registrado na madrugada do domingo (22) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Assaí, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 05h00 do domingo e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e um automóvel VW Gol.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o condutor da caminhonete seguia pela rodovia no sentido BR369 a Assai quando, na altura do km 348, atingiu a traseira do Gol que seguia a sua frente. Com isso, o motorista do Gol perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em um barranco e capotou.

Com o impacto, o homem de 31 anos que conduzia o Gol teve ferimentos. Já o motorista da caminhonete não ficou ferido.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.