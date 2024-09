Acidente entre carro e moto deixa dois em estado grave

Na manhã desta quinta-feira (19), um grave acidente próximo ao município de Figueira, no Paraná, deixou três pessoas feridas. A colisão, envolvendo um carro e uma motocicleta, aconteceu por volta das 09h00 na PR-160 e resultou em ferimentos leves e graves nas vítimas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Fiat Uno com placas de Curiúva, conduzido por uma mulher de 23 anos, colidiu frontalmente com uma motocicleta Kawasaki Z1000 ABS, de Ibaiti. A motorista do Uno sofreu apenas ferimentos leves e passou pelo teste do etilômetro, que não apontou a presença de álcool no organismo. Ela foi encaminhada ao hospital local para receber atendimento médico.

Foto: Divulgação/PRE

Na motocicleta, estavam um homem de 30 anos e uma passageira de 32 anos, ambos em estado grave. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital de Figueira, onde permanecem internadas.

A Polícia Rodoviária está investigando as causas do acidente para esclarecer os detalhes da colisão.