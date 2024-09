PM cumpre mandados e dois são presos em Wenceslau Braz

Duas pessoas foram presas durante uma ação de cumprimento de mandados de prisão realizada pela equipe da Polícia Militar em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A ação foi deflagrada nesta quarta-feira (18).

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, em posse de dois mandados de prisão expedidos pela Justiça, os policiais foram até a Vila Santa Madalena onde fica o endereço dos dois alvos dos mandados. No local, a equipe realizou a prisão dos indivíduos pelos crimes de furto e de porte ilegal de arma.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados a cadeia pública do município onde permanecem a disposição da Justiça.