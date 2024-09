Lançamento da 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná traz novidades e valoriza gastronomia

O setor lácteo paranaense terá mais uma oportunidade de brilhar com o lançamento da segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná. A cerimônia de abertura acontece nesta quarta-feira (18), no Mercado Municipal de Curitiba, com expectativa de superar a edição anterior em número de inscrições, que já conta com 600 produtos previstos, frente aos 450 do ano passado. Entre as principais novidades deste ano está a criação de um concurso específico para o queijo muçarela, voltado para o setor de gastronomia.

As inscrições para o prêmio abrem em 1º de dezembro e a cerimônia de premiação está marcada para 30 de maio de 2025. No evento de lançamento, o comitê gestor, formado pelo Sistema FAEP, Sebrae-PR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Sindileite-PR e Sistema Fecomércio-PR, com apoio de 37 entidades, divulgará o regulamento e as etapas do concurso. A premiação abrange 21 categorias, divididas conforme o tipo de leite utilizado – seja de vaca, cabra ou búfala – e as características do queijo.

Para concorrer, os participantes devem ser produtores ou agroindústrias regularizadas, possuindo certificação de inspeção em nível municipal, estadual ou federal. A avaliação será realizada por um júri especializado, que atribuirá notas de acordo com critérios técnicos. Os queijos com nota entre 18 e 20 receberão a medalha de ouro; os de 16 a 18, medalha de prata; e os de 14 a 16 pontos, medalha de bronze.

Os premiados com medalha de ouro passarão para uma segunda fase, onde dez queijos serão escolhidos para receber a cobiçada medalha super ouro. Dentre esses, um será eleito como o "Melhor Queijo do Paraná 2025". Além do reconhecimento, os vencedores receberão uma viagem técnica, com destino ainda a ser definido.

Excelência em Muçarela

Uma das grandes inovações desta edição é o **Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza**, voltado especificamente para esse queijo que é tão popular na culinária. Com duas etapas de avaliação, o concurso examinará tanto as características técnicas do produto – como derretimento, elasticidade e fatiabilidade – quanto sua performance sensorial em uma pizza. Ao final, as cinco melhores muçarelas serão premiadas com uma viagem técnica. A expectativa é que cerca de 80 queijeiros ou indústrias participem dessa modalidade.

Livro celebra os vencedores da primeira edição

Durante o evento, o comitê gestor também lançará o livro da primeira edição do prêmio, uma obra que reúne os perfis dos 88 produtores medalhistas e descreve as características dos queijos premiados. O livro funcionará como um guia para consumidores e profissionais do setor.

Impacto da primeira edição

Lançado em 2023, o Prêmio Queijos do Paraná já trouxe importantes resultados para o setor lácteo. Com 450 produtos inscritos, 291 queijos participaram da disputa e 88 foram premiados, incluindo 30 medalhas de ouro. O prêmio também qualificou 60 jurados, que receberam treinamento técnico para avaliação dos produtos. Além disso, a primeira edição contou com o apoio de 28 entidades e promoveu uma série de eventos, como oficinas e conferências, fortalecendo a produção e a comercialização de queijos no estado.

Com o sucesso consolidado da primeira edição, a expectativa é que o Prêmio Queijos do Paraná continue a impulsionar o setor e a destacar o Paraná como referência na produção de lácteos no Brasil.