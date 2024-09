Wenceslau Braz está na lista dos piores pagadores de IPVA no Paraná

Um levantamento da Secretária de Estado da Fazenda apontou que a região do Norte Pioneiro está na lista das que menos recolheram os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA.

Continua após a publicidade

De acordo com os dados, a região do Norte Pioneiro aparece como uma das piores na arrecadação do tributo onde apenas 71,7% dos proprietários de veículos quitaram o pagamento do IPVA. Ainda segundo os números, o município de Wenceslau Braz aparece como o pior da região e um dos piores do Paraná onde apenas 28,2% dos proprietários de veículos quitaram o imposto.

Continua após a publicidade

Já por outro lado, neste ano quatro em cada cinco automóveis tiveram o IPVA quitado, ou seja, 77,9% da frota de veículos paranaense está com o imposto em dia. O município onde o tributo mais foi pago é Quatro Pontes, na região Oeste do estado. Ao todo, 91,6% dos proprietários quitaram o imposto de seus veículos.

Em todo o estado, mais de 3,6 milhões de veículos tiveram o imposto quitado, o que gerou uma arrecadação de R$ 6,4 bilhões aos cofres públicos. Ainda de acordo com as informações, R$ 1,2 bilhões ainda podem ser arrecadados caso os proprietários realizem o pagamento dos tributos dos veículos que seguem inadimplentes.

O não pagamento do IPVA impede que o proprietário do veículo realize a emissão do Certificado de Licenciamento do Registro do Veículo (CRLV) além de causar protesto no nome do proprietário com Dívida Ativa junto à Secretaria da Fazenda, o que pode gerar restrições para empréstimos e participação em programas do governo do estado. Além disso, caso seja vendido com débitos, o veículo não pode ser transferido.

O pagamento do IPVA pode ser realizado através do Portal IPVA e também pelo aplicativo de serviços rápidos da Receita Estadual.

Dos valores arrecadados pelo IPVA, 40% são destinados aos municípios, 20% destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação e 40% utilizados em áreas como infraestrutura, saúde entre outras.