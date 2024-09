PM reforça fiscalização contra motos barulhentas em Jaguariaíva

Equipes da Polícia Militar reforçaram as ações de fiscalização contra as motocicletas barulhentas no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A última fiscalização foi realizada na terça-feira (16).

Continua após a publicidade

De acordo com a PM, as ações de fiscalização de trânsito com foco nas motos barulhentas têm como objetivo promover mais tranquilidade e combater a poluição sonora que incomoda a população. Além disso, a adulteração do veículo também infringe as leis do Código de Trânsito Brasileiro.

Continua após a publicidade

Na semana passada, as ações de fiscalização já deram resultado e diversas motocicletas com escapamento adulterado foram apreendidas. Já nesta semana, uma Honda CG 160 e uma Honda CG 125 foram apreendidas e encaminhadas ao pátio da PM devido ao escapamento irregular.

As fiscalizações também estão de olho em motos com outros equipamentos adulterados, como os retrovisores, por exemplo. Também são fiscalizados a situação dos pneus, documentos entre outros fatores relevantes para circulação regular das motos.

Vale ressaltar que, além de ocasionar a apreensão do veículo, as adulterações ou pendências também podem gerar multas.