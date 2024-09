Sebrae e IDR-PR promovem profissionalização da apicultura no Norte Pioneiro

Um novo projeto liderado pelo Sebrae Norte Pioneiro em parceria com o IDR-PR visa a profissionalização da apicultura em pequenas propriedades da região, com o objetivo de estimular o desenvolvimento sustentável e territorial. A iniciativa busca transformar a produção de mel em um motor de crescimento econômico para os apicultores da área.

Continua após a publicidade

O projeto contempla a implementação de ações integradas em todos os municípios da região, onde já existem produtores de mel. Entre as ações propostas estão o estímulo ao associativismo, suporte para capacitação dos apicultores e a organização de caravanas para visitas a centros de produção de mel com alto nível de desenvolvimento. Essas iniciativas visam criar um ambiente mais favorável para os produtores locais.

Continua após a publicidade

De acordo com Odemir Capello, consultor do Sebrae Norte Pioneiro, a estruturação adequada da cadeia produtiva do mel pode resultar em um impacto significativo na renda de muitos produtores da região. “O objetivo desse projeto é ter o mel como um importante aliado ao desenvolvimento sustentável do Norte Pioneiro. Temos uma expectativa alta na profissionalização da apicultura. O projeto busca criar um processo dentro de um contexto já trabalhado na região com produtos diferenciados, promovendo sustentabilidade e desenvolvimento territorial”, afirmou Capello.

Além das ações já mencionadas, o projeto também será promovido na Ficafé e Feira Sabores, onde haverá um espaço dedicado ao mel. A expectativa é que o evento ofereça uma oportunidade significativa para mostrar a produção local e fortalecer o setor apícola da região.

O trabalho está alinhado com a meta de potencializar a produção de mel, organizar e estruturar os produtores para que a cadeia produtiva possa se desenvolver plenamente. A iniciativa visa não apenas aumentar a renda dos apicultores, mas também fomentar práticas sustentáveis e a valorização do mel produzido no Norte Pioneiro.