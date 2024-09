Motorista fica ferida ao bater carro em mureta da PR-092

Uma mulher ficou ferida ao se envolver em um acidente de trânsito registrado no início da tarde do domingo (15) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h30 e envolveu um automóvel Ford/Fiesta. Conforme os dados colhidos no local, o veículo era conduzido por uma mulher de 22 anos que transitava no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando, na altura do km 285, acabou perdendo o controle da direção e bateu contra a mureta de concreto que divide as duas pistas.

Com a violência do impacto, a motorista ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.