Estiagem pode causar racionamento de água no Norte Pioneiro

Nos últimos dias, um cenário drástico tem tomado conta do Norte Pioneiro do Paraná. Com o aumento cada vez mais crescente dos focos de incêndio, a região passa por momentos de complicações em relação ao armazenamento e reabastecimento de água, e a situação é preocupante.

A combinação da ausência de chuvas, baixa umidade relativa do ar e temperaturas atípicas para o inverno tem levado o Norte Pioneiro do Paraná a enfrentar um período crítico de queimadas florestais. Diante deste cenário, a região se encontra em estado de alerta, sendo uma das regiões do Paraná que mais se destaca com áreas afetadas.

“Neste momento, estamos em estado de alerta na região, pois os focos de incêndio têm aumentado e a seca continua a atingir o Norte Pioneiro. Contudo, estamos fazendo o possível para amenizar os efeitos destes fatores e permitir que a comunidade continue sendo atendida normalmente”, afirma o Gerente Geral da Sanepar, Gil Gameiro, em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha.

De acordo com informações coletadas pela reportagem, os níveis de abastecimento da região começaram a apresentar quedas significativas, podendo resultar, futuramente, no desabastecimento de água para a população da região.

“O Norte Pioneiro sofre com a seca desde abril deste ano, pois as chuvas presenciadas neste período, não foram em quantidade adequada para suprir o abastecimento e melhorar o clima da região. No entanto, os rios que abastecem e fazem a distribuição de água para os moradores, estão apresentando baixas significativas, o que gera uma certa preocupação, pois caso não haja o controle efetivo do uso de água, estas quedas podem refletir no desabastecimento das reservas”, afirma o gerente.

Conforme as explicações de Gil Gameiro, todos os rios que abastecem a região estão apresentando baixas na quantidade de água, desde os menores até os maiores. Além disso, o gerente explica que na região não há barragens de grande escala, pois os rios não possuem água suficiente para que sejam construídas barragens maiores, o que pode resultar na falta de água.

O desperdício da água e o gasto inconsciente, são alguns dos principais fatores que preocupam a Sanepar. “Nossa maior missão agora, é aconselhar as pessoas para se conscientizarem e evitarem o desperdício da água. Evitar banhos demorados, uso inadequado, como para lavar uma calçada, evitando assim, que a água que temos não acabe antes que o clima mude e a chuva volte”, enfatiza Gil.

A temperatura alta também é um dos fatores que geram o gasto de água em alta escala. De acordo com Gil, a região passa por um período complicado em relação à temperatura, sendo que nos últimos dias, muitas cidades têm sofrido com, pelo menos, 10° acima da média.

“Com o clima seco e a temperatura cada dia mais alta, a tendência é de que as pessoas consumam mais água, mas da maneira incorreta, acaba sendo um desperdício”, afirma. Gil aconselha a população para que não gaste água com piscinas ou brincadeiras que envolvam o gasto da água, mesmo sendo algo praticamente impossível por serem atividades extremamente utilizadas em dias mais quentes.

Neste momento crítico, a ajuda da população é crucial para evitar o desperdício de água. Feche a torneira ao escovar os dentes e conserte vazamentos. Utilize a máquina de lavar com carga completa e regue plantas nas horas frescas para minimizar a evaporação. Instale equipamentos que economizam água, tome banhos mais curtos e use balde para lavar o carro. Descongele alimentos na geladeira e incentive todos a adotar práticas de conservação. Sua colaboração pode fazer a diferença para preservar esse recurso vital.