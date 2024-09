Reinaugurada após incêndio, Ponte Pênsil volta a ser atração turística no Norte Pioneiro

Após ser reinaugurada no fim do ano passado, a Ponte Pênsil Alves de Lima, situada no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, voltou a atrair turista para região. A estrutura havia sido danificada devido a um incêndio criminoso registrado em 2020 e passou por um processo de reconstrução.

A estrutura é um dos principais pontos turísticos da região devido a beleza de sua estrutura e seu contexto histórico, fator que também fez com que a ponte fosse tombada como patrimônio histórico. Inaugurada na década de 1920, a ponte liga os municípios de Ribeirão Claro, no Paraná, e Chavantes, no interior de São Paulo, e já foi palco de batalhas da Revolução Constitucionalista de 1932.

Apesar de resistir a “guerra”, no ano de 2020 o local foi alvo de um incêndio criminoso que destruiu grande parte de sua estrutura. Com isso, uma união entre os governos do Paraná e São Paulo proporcionou a restauração da ponte, obra que ficou a encargo do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) paulista.

Com cerca de 149 metros de extensão sobre as águas do Rio Paranapanema, a estrutura foi construída pelo governo paulista com apoio do governo do Paraná. É uma das três estruturas existentes no Brasil neste formato e foi um marco importante para colonização da região. Atualmente, o trânsito de automóveis entre outros veículos é proibido, torando a estrutura um ponto turístico que vem atraindo pessoas de diferentes regiões do país.

A Ponte Pênsil faz parte de uma gama de atrações turísticas da região do Norte Pioneiro, como o turismo de aventura e belezas naturais em Tomazina, as belas paisagens de Ribeirão Claro, o “mar de água doce” em Carlópolis, a Rota do Rosário, a rota de Cafés Especiais, Rota do Queijo, entre outros atrativos que são ferramentas importantes para fomentação da economia local através do Turismo.